هل تقف نجلا وراء هجر بالي بيك لحبيبته؟

عمان- سميرة حسنين

منذ إعلان الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك خبر انفصاله عن حبيبته جيلان تشابا، باتت الصحافة التركية تربط اسمه بأسماء ممثلات تركيات.

فقد أكدت الصحافة التركية خبر ارتباط النجم بزميلته فخرية أفجين الشهيرة بنجلا بعد نجاحهما الفني والجماهيري الكبير بمسلسلهما الرومانسي "طائر النمنمة" ، وحملتها مسؤولية تركه لحبيبته ملكة جمال تركيا لعام 2014 أمينة جولشه.

وما أكد قصة حبهما ترشيح بوراك أوزجيفيت لها كبطلة أمامه بفيلمه الرومانسي الجديد "الحب يشبهك" الذي يقوم ببطولته وينتجه من حسابه الخاص.

وقصته شبيهة إلى حد كبير بمسلسل "مسألة صغيرة في أيلول" الذي قام ببطولته فرح زينب عبدالله وآنجين أكيوريك ، حيث سيؤدي بوراك دورعلي صياد وسيم بساحل إيجه، ويلتقي بدنيز(فخرية أفجين) القادمة من المدينة إلى البلدة الصغيرة التي يعيش بها، ويشتعل قلبيهما بالحب رغم اختلاف شخصيتيهما وبيئتهما الإجتماعية فهل يجتمعان أم تفرقهما الإختلافات الكثيرة بينهما؟ يشاركهما بطولته نخبة نجوم تركيا من بينهم الممثل التركي العراقي الأصل سليم بيراكتار الشهير بسنبل آغا وأكايا أكايا الشهير بلقمان آغا وبرسين دورلو، ويتواجد فريق الفيلم حالياً ببودروم من ثاني أيام العيد لتصوير مشاهده المتبقية.

واستمرار عمل الثنائي في السينما بعد نجاحهما معاً تلفزيونياً كشف وجود كيمياء خاصة، وجاذبية لا تقاوم بينهما، ما يشير إلى بداية تحول التمثيل العاطفي إلى حقيقة في حياتهما.

ورغم نفي بوراك تحول التمثيل إلى حقيقة وعشق، وتأكيده أن ما يجمعه بفخرية فيلم سينمائي إلا أن صمت فخرية عن نفي الخبر زاد الشك لدى الجميع خاصةً بعد تناولهما الغداء بمفرديهما في بودروم دون باقي فريق عمل فيلمهما المشترك الذي لحقهما فيما بعد للذهاب في جولة إستكشاف لمواقع التصوير البحرية.