هاري ستايلز يختار معجبة من الجمهور ويطلب يدها أمام المئات

خلال تقديمه حفلاً غنائياً في مدينة فيلادلفيا الأمريكية مساء الأربعاء، صدم النجم العالمي Harry Styles الجمهور حين طلب الزواج من إحدى المعجبات الحاضرات.

Styles البالغ من العمر 20 عاماً كشف لاحقاً أن ما قام به مجرد مزحة الهدف منها إسعاد تلك الفتاة التي بدا عليها أنها من أشد المعجبين به وبغناء فرقة One Direction.

وكشفت العديد من الصحف الأمريكية أن الفتاة التي تدعى Priya Thakker كانت ترتدي فستان زفاف خلال الحفل، وعندما علم Harry طلب من الحضور أن يدلّه عليها وقال لها: هل تقبلين الزواج بي.

ثم تابع المغني قائلاً: لطالما إرتديت فستان زفافي ولم أشعر بالحرج.. لكن وضعي مختلف.

وفي هذا الإطار، كشفت إحدى المصادر أن Thakker أثارت غيرة جميع الفتيات اللواتي حضرن الحفل، لدرجة أنها تلقّت تهديدات بالقتل خلال مغادرتها السهرة.

يشار إلى أن نجم فرقة One Direction عاش طوال الفترة السابقة الكثير من العلاقات مع العديد من النساء، ففي العام 2011 واعد مقدمة برنامج XTra Factor الحسناء Caroline Flack.

وفي العام 2012 عاش علاقة حب مع الممثلة النجمة Taylor Swift، وآخر علاقة كانت العام الماضي مع Kendall Jenner شقية النجمات Kardashians.

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