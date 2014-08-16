القبض على قاتلي الاعلامي مازن دياب

صدر منذ قليل عن المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا من كشف الغموض الذي رافق العثور على جثة الإعلامي مازن دياب في شقته أمس وألقوا القبض على أربعة أشخاص اشتركوا في جريمة قتله.

وحول التفاصيل أضاف المركز الإعلامي أنه وظهر يوم أمس الجمعة الموافق15/8/2014 تبلغت غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة جنوب عمان بوجود جثة لأحد الأشخاص في منزله حيث تحركت مرتبات البحث الجنائي والمركز الأمني المختص يرافقهم المختبر الجنائي والمدعي العام والطبيب الشرعي وتبين أن الجثة تعود للإعلامي مازن دياب. وكانت المؤشرات الأولية تشير إلى قيام مجهولين بربط الضحية وضربه مع وجود آثار لخنقه إلا أن الطب الشرعي لاحقاً علّل سبب الوفاة نتيجة للنزيف الدموي الناتج عن تهتك الطحال بسبب الارتطام بجسم صلب.

وتابع المركز الإعلامي أنه وفور الانتهاء من الكشف على مسرح الجريمة والتقاط كافه العينات اللازمة شكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة جنوب عمان لمتابعه القضية وكشف ملابساتها حيث عمل الفريق على جمع المعلومات عن الضحية والمحيطين به بكافة الطرق الفنية والتقنية إضافة إلى الاستماع لبعض شهود العيان.