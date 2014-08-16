أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشناوي يختار - الهدف الأجمل الذي هز شباكه

Google+ Print
الشناوي يختار - الهدف الأجمل الذي هز شباكه الشناوي يختار - الهدف الأجمل الذي هز شباكه

أحمد الشناوي، مستقبل حراسة المرمى في والحارس الحالي لنادي الزمالك الذي ينتظر فقط فرصة المشاركة الأساسية ليبدأ في كتابة تاريخه.

FilGoal.com سأل الشناوي عن الهدف الأجمل الذي هز مرماه، ليجيب اللاعب "هدف شيكابالا في المباراة التي فاز بها الزمالك على المصري بنتيجة 3-1."

وأضاف "من المرات القليلة خلال لعبي لكرة القدم، أجد نفسي عاجزا عن التصدي لكرة واكتفي فقط بمشاهدتها."

الهدف الذي أحرزه الساحر الأسمر يستحق لقب "العالمي"، بعد أن راوغ مدافع الفريق الساحلي وقام بتسديد الكرة بوجه القدم اليسرى الخارجي على يمين الشناوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية