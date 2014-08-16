الشناوي يختار - الهدف الأجمل الذي هز شباكه

أحمد الشناوي، مستقبل حراسة المرمى في مصر والحارس الحالي لنادي الزمالك الذي ينتظر فقط فرصة المشاركة الأساسية ليبدأ في كتابة تاريخه.

FilGoal.com سأل الشناوي عن الهدف الأجمل الذي هز مرماه، ليجيب اللاعب "هدف شيكابالا في المباراة التي فاز بها الزمالك على المصري بنتيجة 3-1."

وأضاف "من المرات القليلة خلال لعبي لكرة القدم، أجد نفسي عاجزا عن التصدي لكرة واكتفي فقط بمشاهدتها."

الهدف الذي أحرزه الساحر الأسمر يستحق لقب "العالمي"، بعد أن راوغ مدافع الفريق الساحلي وقام بتسديد الكرة بوجه القدم اليسرى الخارجي على يمين الشناوي.