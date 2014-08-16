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موقع أمريكي: 6 دول أفريقية بينها مصر «تظهر العداء تجاه السود»

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في الوقت الذي تستمر فيه الاضطرابات في بلدة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية منذ عدة أيام بعد مقتل الشاب الأسود الأعزل، مايكل براون، برصاص شرطي أبيض، نشر موقع «أتلانتا بلاك ستار»، الأمريكي، قائمة بـ 6 دول أفريقية، منهم ، تظهر العداء تجاه ذوي البشرة السمراء، وجاءت القائمة كالتالي:

1-المغرب

يتعرض السود من السكان الأصليين والمهاجرين من مناطق أخرى في أفريقيا للتمييز العنصري في المغرب، حيث تتم تسميتهم بـ«الأفارقة السود»، ويتم اعتبارهم من نسل العبيد، ومن المواطنين «الدرجة الثانية»، وأحياناً يطلق عليهم «الزنوج الدمويين». ورصد الموقع بعض الأمثلة على التحيز ضد السود في الإعلام المغربي، مشيراً إلى نشر مجلة مغربية صورة للمهاجرين الأفارقة تحت عنوان «الصراصير السوداء تغزو شمال المغرب».

2- ليبيا

طالما سمح العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للعمال من جميع أنحاء أفريقيا بالعمل في ليبيا، ولكن بعد قيام الثورة عام 2011، بدأت الشائعات بأن نظام القذافي يستخدم المرتزقة الأفارقة، الممولين من قبله، لمهاجمة المتظاهرين في المدن الليبية.

وعلى الرغم من عدم وجود أيه أدلة على وجود هؤلاء المرتزقة، فإن هذه الشائعات أدت إلى تعرض العمال الأفارقة هناك إلى هجمات شنيعة، وأكد الموقع أن العداء تجاه المهاجرين السود لم يبدأ مع الثورة الليبية فقط، حيث أن «التحيز العنصري متجذر بعمق ومنتشر على نطاق واسع في البلاد».

A Libyan security guard stands next to African immigrants in the port of Tripoli on Dec. 5, 2011, after authorities foiled their attempt to illegally immigrate to Europe. Thousands of sub-Saharan Africans have been stranded or imprisoned in Libya, suspected of being mercenaries for former Libyan dictator Moammar Gadhafi.

3- مصر

ذكر موقع «أتلانتا بلاك ستار» إن المصريين السود والمهاجرين من أفريقيا «يواجهون العنصرية والتمييز بشكل يومي»، وأضاف الموقع أن «العمال المهاجرين من بوركينا فاسو، وغانا، والسودان، والكاميرون، والنيجر، وتشاد يعانون من الاعتداءات اليومية على أيدي المصريين، حيث يتم قذفهم بالحجارة، والبصق على وجوههم في الشوارع، ويتعرضون للتحرش اللفظي ويطلق عليهم (سمارة)». وتابع الموقع أنهم يتعرضون أيضا «لاعتداءات جسدية في الشوارع من قبل السكان، وحتى من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما يتم توقيف السود لفحص الهوية بشكل عشوائي على أساس لون البشرة، ويواجهون عمليات الاعتقال التعسفي».

4- موريتانيا

تكافح موريتانيا، منذ حصولها على استقلالها عن فرنسا في عام 1960، التوترات العرقية بين الموريتانيين الأفارقة والموريتانيين العرب، فعلى الرغم من أن موريتانيا ألغت العبودية رسمياً عام 2007، وشددت عقوبتها لتصل إلى السجن 10 سنوات، فإن ممارستها لا تزال موجودة، ولا يزال لدى الموريتانيين عبيد، حيث أن ما يقدر بـ 90 ألف موريتاني ما زالوا مستعبدين.

STOP Slavery in Mauritania

5- الجزائر

بسبب الأزمة الراهنة في ليبيا، انتقل العديد من العمال الأفارقة من الأخيرة إلى الجزائر لإيجاد فرص عمل، ولكن يعيش هؤلاء المهاجرين في منطقة معروفة من قبل السكان المحليين باسم «معسكر الأفارقة» أو «معسكر السود»، وذكر الموقع أنه «مع زيادة المهاجرين جنوب أصبح الجزائريون عنصريين تجاه السود بشكل علني، واصفين إياهم بأنهم مجموعة قذرة من العاطلين عن العمل، الذين ينشرون الأمراض والأوبئة في البلاد، والأمراض الاجتماعية الأخرى، مثل الاتجار في النقود المزيفة».

6-تونس

تونس، مثل جيرانها العربية الأخرى في شمال أفريقيا، يقطن بها عدد كبير من السكان السود، وكذلك العمال المهاجرين من أفريقيا، ولكن «يتم تهميشهم ويعيشون في مناطق مكتظة متهالكة»، وفقا لما ذكره الموقع.

Morocco’s Reaction to BBC Reports of Racism

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