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«حماس» تطالب بتفعيل المقاومة في الضفة للجم الاحتلال

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أكد الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، سامي أبو زهري، أن الجرائم الصهيونية المستمرة في الضفة الغربية، تؤكد أن المشكلة هي في الاحتلال، الأمر الذي يستوجب تفعيل دور المقاومة في الضفة للجم جرائم الاحتلال وحماية شعبنا.

وكان 3 شبان أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء الجمعة، في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد أن اقتحمت حوالي 25 دورية عسكرية البلدة ومحيطها منذ ساعات الظهر، حيث دارت مواجهات عنيفة في المنطقة الغربية بين مئات الشبان وقوات الاحتلال، فيما اشتدت المواجهات عند الغروب بعد إقدام الجنود على منزل عائلة أبو النحل.

كما اعتدت قوة خاصة إسرائيلية على شاب في قرية شقبا غرب مدينة رام الله خلال اقتحامها للناحية الشمالية من القرية.

وأفاد شهود عيان أن قوة تدعى «بوليشت» لاحقت مواطنا على الطريق الاستيطاني بين قريتي عابود وشقبا بسيارة من نوع «جي إم سي» إلا أنها لم تستطع الإمساك به وأخذت بنصب كمائن في الناحية الشمالية من القرية وأمسكت بالشاب أحمد رمضان المصري واعتدت عليه بالضرب المبرح بعد التحقيق معه.

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