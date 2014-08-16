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بالأرقام .. روني كان يستحق أن يفوز؟

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خسر مانشستر يونايتد ومعه نجمه واين روني قائد هجوم الشياطين أمام سوانزي سيتي .. ولكن هل قدم ما يستحق أن يجعله يفوز؟ لنرى إحصائياته.

روني خاض المباراة مهاجما ولكنه تحرك في كل المنطقة الأمامية كلها .. كما هو واضحا في الخريطة الحرارية.

تحركات روني

وعلى صعيد الإيجابية على المرمى، كان روني هو أكثر لاعبي يونايتد تصويبا للكرات بواقع ستة من إجمالي 14 كرة للشياطين.

طالع || بالفيديو .. "كابتن" روني يفتتح أهداف يونايتد بركلة خلفية مزدوجة

روني سجل هدفا، وحرمه القائم من أخر، والصورة توضح أماكن تصويباته وأين ذهبت.

تصويبات

روني نسبة حصوله على الكرات في الالتحامات الهوائية خلال المباراة 50 %، وقام بخمس مراوغات.

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فيديو اليوم السابع

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