14 صورة تُظهر التشابه بين «ربيع فيرجسون» الأمريكي واحتجاجات العالم

ما أشبه الليلة بالبارحة.. هذا ما أثبتته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية من خلال نشر 14 صورة للاحتجاجات الجارية في بلدة فيرجسون، بولاية ميزوري الأمريكية، ضد مقتل الشاب الأسود، مايكل براون، برصاص أحد رجال الشرطة في 9 أغسطس الجاري، ومقارنتها بصور أخرى تم التقاطها خلال اشتباكات ومظاهرات ومواجهات جرت في عدد من دول العالم.

وقالت المجلة الأمريكية، الخميس، إنه «للوهلة الأولى قد يعتقد البعض أن صور فيرجسون تم التقاطها في ساحة كييف في أوكرانيا، أو في أحد شوارع البحرين، حيث تحتج الأغلبية الشيعية من فترة لأخرى، مطالبة بالمزيد من الحقوق أو أنها لأحد الاشتباكات في ميدان التحرير بالقاهرة، أكثر من كونها ترصد المواجهات في بلدة أمريكية صغيرة».

وأضافت أنه «من الصعب إدراك الفرق بين الأجواء في شوارع فيرجسون، والقمع والمواجهات التي اندلعت في بعض بلدان العالم».

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>إلى اليسار: شاب ملثم في فيرجسون، بولاية ميزوري، خلال مشاركته في احتجاجات ضد مقتل مايكل براون (18عامًا) برصاص أحد رجال الشرطة.

>وإلى اليمين: متظاهر في قرية الدراز، بالبحرين، يحمل زجاجة حارقة خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، يوم 19 يوليو 2013.



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>إلى اليمين: تحولت المظاهرات اليومية في فيرجسون، احتجاجًا على مقتل براون، إلى العنف في بعض الأحيان، حيث عمد بعض المتظاهرين إلى استهداف رجال الشرطة بقنابل «المولوتوف».

>إلى اليسار: عندما حاولت الحكومة الأوكرانية طرد ما تبقى من المتظاهرين من ساحة الاستقلال، بؤرة الانتفاضة التي أجبرت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش على الخروج من السلطة في فبراير الماضي، قاوم المحتجون تلك المحاولات عن طريق حرق إطارات السيارات وإلقاء قنابل «المولوتوف» على الشرطة.



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>إلى اليسار: متظاهر في فيرجسون يفر من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة. وقد واجهت شرطة فيرجسون اتهامات باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى العنف.

>وإلى اليمين: تحول احتجاج سلمي، في الغالب، في ريو دي جانيرو من قبل معلمين برازيليين يطالبون بإصلاح النظام التعليمي، يوم 15 أكتوبر 2013، إلى العنف، عندما اشتبكت مجموعة صغيرة من المحتجين مع الشرطة، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.



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>إلى اليسار: شرطة مكافحة الشغب تراقب متظاهري فيرجسون، الذين تجمعوا للاحتجاج على «وحشية» الشرطة، على خلفية مقتل براون.

>وإلى اليمين: متظاهرة موالية لروسيا في مواجهة رجال شرطة مكافحة الشغب في خاركيف، بأوكرانيا.

وكان المتظاهرون الموالون لروسيا احتلوا مبنى الإدارة الحكومية قبل طردهم من قبل الشرطة في 8 أبريل، في عملية وصفتها الحكومة بأنها تهدف «لمكافحة الإرهاب».



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>إلى اليمين: ضابط شرطة يحمل سلاحه، خلال متابعته تحركات المحتجين في فيرجسون. وقد اشترت إدارة شرطة فيرجسون معدات إضافية من الجيش الأمريكي للسيطرة على الاضطرابات في البلدة.

>إلى اليسار: شرطي اتحادي مكسيكي في مهمة حراسة، حاملاً مدفعًا رشاشًا، وقت استجواب مكتب المدعي العام لخوان مانويل رودريجيز جارسيا، وهو القائد المزعوم لعصابة مخدرات كبرى. وشنت حكومة المكسيك حملة مسلحة لعدة سنوات في محاولة لكبح جماح تلك العصابات.



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>إلى اليمين: عمد المتظاهرون في فيرجسون إلى رفع أيديهم والهتاف: «أيدينا مرفوعة، لا تطلقوا النار!». ويقول المحتجون إن براون، الأعزل، كان رافعًا يده إلى الأعلى عندما أطلق ضابط الشرطة النار عليه، وأرداه قتيلاً.

>وإلى اليسار: معارضون للانقلاب العسكري في تايلاند، الذي جرى في 22 مايو الماضي، يكممون أفواههم خلال مظاهرة. وكان متظاهرون تايلانديون نظموا مظاهرات سلمية في بانكوك وغيرها من المدن للتعبير عن اعتراضهم على حظر الجيش للتجمعات السياسية.



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>إلى اليمين: ضباط الشرطة يغلقون أحد شوارع فيرجسون، لمنع مسيرة للمحتجين على مقتل بروان، في 12 أغسطس الجاري.

>إلى اليسار: الشرطة المصرية تحرس القصر الرئاسي في القاهرة، في الوقت الذي كان معارضو الرئيس المعزول محمد مرسي يتظاهرون فيه ضد الدستور المقترح يوم 18 ديسمبر 2012.



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>إلى اليمين: رجال شرطة فيرجسون، المدججون بالسلاح، يجبرون المتظاهرين على الابتعاد عن منطقة الأعمال المركزية في المدينة. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، ورفع الكثير منهم أيديهم، كعلامة على الاحتجاج ضد وحشية الشرطة.

>إلى اليسار: شرطة مكافحة الشغب التركية تطلق الرصاص المطاطي على محتجين مناهضين للحكومة في أنقرة، في الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات واسعة النطاق ضد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والتي جرت في 2013.



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>إلى اليمين: في اليوم الثاني من احتجاجات فيرجسون ضد قتل مايكل براون، اتخذت الشرطة مواقعها في البلدة لمواجهة المتظاهرين المتجمهرين.

>إلى اليسار: أعضاء كتيبة التدخل السريع في بنجلادش يراقبون احتجاجات في دكا خلال يوم إضراب عام في 18 فبراير 2013، ردًا على الحكم على إسلامي بارز بالسجن مدى الحياة.



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>إلى اليمين: ضابط شرطة ملثم في ميسوري يراقب المتظاهرين أثناء احتجاجهم على مقتل براون.

>وإلى اليسار: جندي إسرائيلي يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على فلسطينيين، من فوق شاحنة للجيش الإسرائيلي في 8 أغسطس 2008، وذلك بعد يوم من قتل قوات الجيش الإسرائيلي للفلسطيني، أحمد محمد القطري، في مظاهرة في مخيم للاجئين برام الله، جرت ضد القصف الإسرائيلي لغزة.



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>إلى اليسار: قوات الشرطة في فيرجسون تحاول تفريق المتظاهرين، ودفعهم لمغادرة وسط المدينة في 11 أغسطس الجاري.

>إلى اليمين: شرطة مكافحة الشغب الكينية تطارد متظاهرين من الطلاب، خارج جامعة نيروبي في 20 مايو الماضي. وألقى بعض الطلاب، الذين كانوا يحتجون على زيادة الرسوم المثيرة للجدل، الحجارة على الشرطة.



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>إلى اليسار: ضابط شرطة في دورية وسط فيرجسون في ليلة 13 أغسطس الجاري. وكانت الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين لتفريقهم.

>إلى اليمين: شرطي بحريني يحرس الطريق المؤدي إلى سوق في قرية جد حفص غرب المنامة، يوم 14 أغسطس 2013. وكانت الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ونجحت في منع نشطاء المعارضة من التجمع خارج السفارة الأمريكية في المنامة.



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>إلى اليمين: جنود في دورية في ولاية ميزوري، حيث تحاول الشرطة تفريق الاحتجاجات ضد «عنف» الشرطة.

>إلى اليسار: جندي تايلاندي يحمل مدفعًا رشاشًا لتأمين منطقة تقع خارج مركز تجاري في العاصمة، بانكوك، حيث تجمع متظاهرون للاحتجاج على انقلاب 22 مايو العسكري. وكانت معظم الاحتجاجات المناهضة للانقلاب سلمية.



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>إلى اليمين: متظاهر في فيرجسون يهرب من قنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها الشرطة، بهدف تفريق المحتجين، في اليوم الرابع من الاحتجاجات في 13 أغسطس الجاري.

>إلى اليسار: جندي إسرائيلي يشاهد شاحنة للجيش تطلق وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين في بيت لحم، لدى احتجاجهم على قصف قطاع غزة، في 23 يوليو الماضي.