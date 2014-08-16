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بالصور..مدير أمن اسيوط يكرم ضباط مباحث قسم أول لضبطهم عاطل بحوزته 6 بنادق آلية

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بالصور..مدير أمن اسيوط يكرم ضباط مباحث قسم أول لضبطهم عاطل بحوزته 6 بنادق آلية بالصور..مدير أمن اسيوط يكرم ضباط مباحث قسم أول لضبطهم عاطل بحوزته 6 بنادق آلية

.مدير أمن اسيوط يكرم ضباط مباحث قسم أول

كرم اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، اليوم، عدد من ضباط وأفراد قوة مباحث قسم أول أسيوط تقديرا لجهودهم فى ضبط عاطل وبحوزته 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر قبل تهريبها .

تمكنت وحدة مباحث قسم اول اسيوط من ضبط العقيد أمين عبدالحميد قاسم أبو غدير والمقدم أيمن صالح إبراهيم والنقيب أحمد إبراهيم أبو ستيت و النقيب علي نصر الدين حسين ,الملازم أول محمد عصام الدين ابراهيم الدسوقي , الملازم أول أحمد حسن محمد حسن وأمين شرطة أيمن خميس أحمد ,أمين شرطة علاء شعبان عتريس ,أمين شرطة أبو بكر شعبان , رقيب شرطة محمد عبدالوهاب علي , رقيب شرطة محمود علي محمد وذلك تقديراً لجهودهم المتميز وتمكنهم من ضبط المدعو عيد . ت . ع 36 سنة سائق وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة .. عدد (5) بنادق آليه بندقية إسرائيلي وعدد (20) خزينة لبندقية آليه وعدد (1) خزينة لطبنجة حلوان و (1086) طلقة آلي و (187) طلقة إسرائيلي.

 

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