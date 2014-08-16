بالصور..مدير أمن اسيوط يكرم ضباط مباحث قسم أول لضبطهم عاطل بحوزته 6 بنادق آلية

كرم اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، اليوم، عدد من ضباط وأفراد قوة مباحث قسم أول أسيوط تقديرا لجهودهم فى ضبط عاطل وبحوزته 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر قبل تهريبها .

تمكنت وحدة مباحث قسم اول اسيوط من ضبط العقيد أمين عبدالحميد قاسم أبو غدير والمقدم أيمن صالح إبراهيم والنقيب أحمد إبراهيم أبو ستيت و النقيب علي نصر الدين حسين ,الملازم أول محمد عصام الدين ابراهيم الدسوقي , الملازم أول أحمد حسن محمد حسن وأمين شرطة أيمن خميس أحمد ,أمين شرطة علاء شعبان عتريس ,أمين شرطة أبو بكر شعبان , رقيب شرطة محمد عبدالوهاب علي , رقيب شرطة محمود علي محمد وذلك تقديراً لجهودهم المتميز وتمكنهم من ضبط المدعو عيد . ت . ع 36 سنة سائق وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة .. عدد (5) بنادق آليه بندقية إسرائيلي وعدد (20) خزينة لبندقية آليه وعدد (1) خزينة لطبنجة حلوان و (1086) طلقة آلي و (187) طلقة إسرائيلي.