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نافاس: أحاول التعلم من كاسياس

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نافاس: أحاول التعلم من كاسياس نافاس: أحاول التعلم من كاسياس

قال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني إنه يحاول التعلم من نظيره، قائد الفريق إيكر كاسياس.

وقال اللاعب الذي سيخوض أول مباراة له مع النادي الملكي اليوم في مواجهة فيورنتينا الودية بمدينة وارسو "ريال مدريد شيء جميل للغاية، إنه من هذه الأشياء التي تبقى للأبد، المتطلبات دائما مرتفعة، وعليك بذل الجهد من أجل البقاء".

وأضاف كيلور نافاس "لقد انتقلت لفريق عظيم، وأنا سعيد، أشعر كما لو كنت هنا منذ فترة، أنا تحت أمر المدرب وسأستغل الفرص التي تمنح لي".

وبخصوص علاقته مع كاسياس قال "أنا لا أشعر بالقلق، إيكر قدم الكثير لريال مدريد وأنا ألعب في نفس مركزه، وأحاول التعامل مع الأمور بهدوء، وتعلم بعض التفاصيل منه لرفع مستواي".

وتابع الحارس "لست قلقا اذا ما كنت سألعب أساسيا أم لا، أحاول فقط استغلال الفرصة والاستعداد حتى يأتي وقت المشاركة".

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