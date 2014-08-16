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“بي إن سبورت” تصدم متابعيها: لن نذيع كل مباريات الدوري الإنجليزي مباشرة

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“بي إن سبورت” تصدم متابعيها: لن نذيع كل مباريات الدوري الإنجليزي مباشرة “بي إن سبورت” تصدم متابعيها: لن نذيع كل مباريات الدوري الإنجليزي مباشرة

كشفت “بي إن سبورتس” القطرية، أنها ستبث على الهواء مباشرة عدد محدود من مباريات الدوري الإنجليزي، التي تقام يوم السبت من كل أسبوع، بسبب ما اسمته القيود التي تفرضها رابطة “البريميرليج”.

وذكرت الشبكة في بيان رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني وأذاعته عبر نشراتها ، “سيتم العمل بجدول البث المباشر لعدد محدود من مباريات يوم السبت الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة من كل أسبوع وذك مع استمرار القيود المفروضة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والخارجة عن إرادة الشبكة”.

كما أكدت الشبكة، التي تذيع الدوري الإنجليزي حصريا في منطقة الشرق الأوسط، أنها تهدف بالتعاون مع رابطة الدوري إلى إعادة البث الحي لجميع المباريات في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، تواصل الشبكة العمل على تعزيز أنظمة الحماية لمكافحة القرصنة التلفزيونية، حيث إنها بدأت فعليا بحصر جميع الخدمات من خلال الأجهزة المتوافقة مع نظام البث الآمن والذي بدأ العمل فيه منذ يونيو الماضي.

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