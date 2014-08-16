«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يستكمل محاضرات مدرسة الكوادر

استكمل حزب «المصريين الأحرار» بالإسكندرية محاضرات مدرسة الكوادر في مجموعتها الأولي , والتي بدأها الحزب لتأهيل كوادر مختلفة في كافة المجالات.

تحدث مؤمن سلام، منسق الصالون الثقافي وعضو لجنة التدريب والتثقيف بالإسكندرية، حول الليبرالية و نشأتها وكيف تطورت وأنواعها والفرق بين الليبرالية الكلاسيكية والإجتماعية والحديثة من حيث المفهوم والتوجة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما تحدث أيضاً عن الليبرالية المصرية وأوضح أنها أول الأيدولو جيات التي دخلت مصر قبل الاشتراكية والاسلاماوية وكيف أثرت في الفكر التنويري بمصر وبرز ذلك قي كتابات رفاعة الطهطاوي وأحمد لطفي السيد الذي كان يطلق علي الليبرالية مذهب الحرية.

تأتي مدرسة الكوادر في اطار اهتمام الحزب بالاسكندرية بتاهيل كوادرة في جميع النواحي حيث يتم تقسيم المتدربين الي مجموعات لتلقي اللدورة التدريبة مع الحرص علي ان تكون بعدد محدود في المجموعه الواحده للمتابعة والوصول لاكثر استفادة ممكنة.