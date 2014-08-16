بالصور والفيديو.. «الروبوتات» تقدم الطعام وتحيي الزبائن في مطعم صيني

تحول عدد من المطاعم والفنادق الصينية إلى استخدام الإنسان الآلى أو «الروبوت»، للقيام بمهام خدمة الزبائن وتقديم وجبات الطعام إلى النزلاء والضيوف.

ويستخدم أحد المطاعم الحديثة في مقاطعة «جيانجسو»، شرق الصين، نحو 15 «روبوت» للقيام بمهمة «الجرسون»، التي لا تقتصر على تقديم الطعام للزبائن، بل طهيه أيضًا في بعض الأحيان.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، الجمعة، أن هذا الطاقم الآلي يقوم بحمل الصواني لتقديم الطعام للزبائن، فضلاً عن القيام ببعض الحركات الآلية للمساعدة في طهي الطعام، كما أنه بإمكان تلك «الروبوتات» أن تتحدث مع الزبائن لفترة بسيطة، باستخدام 40 جملة شائعة مسجلة على نظامها الداخلي.

وقال سونج يوجانج، مؤسس هذا المطعم الذي فتح أبوابه الأسبوع الماضي: «طلبت مني ابنتي أن أخترع روبوت لأنها لا تحب القيام بالأعمال المنزلية».

وقال يوجانج لصحيفة «مودرن تايمز» المحلية، إن تصنيع كل «روبوت» يتكلف حوالي 40 ألف يوان (6500 دولار)، أي ما يوازي تقريبًا الراتب السنوي لموظف عادي.

لكنه قال ساخرًا إن تلك «الروبوتات» تتميز عن الإنسان بأنها «لا تصاب بالمرض ولا تطالب بإجازات. ويكفي شحنها لمدة ساعتين كي تعمل لـ5 ساعات».

ويحذو هذا المطعم الواقع في إقليم جيانجسو حذو مطعم آخر من هذا القبيل، فتح أبوابه في مدينة هاربين، شمال شرق الصين، عام 2012، حسبما أورده موقع «راديو سوا» الأمريكي.

وقد تقدمت الصين العام الماضي على اليابان لتصبح أكبر مستهلك في العالم لـ«الروبوتات» الصناعية.