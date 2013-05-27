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"التلاوي" تنفي وجود خلافات بينها وبين الرئاسة حول "قانون التحرش"

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"التلاوي" تنفي وجود خلافات بينها وبين الرئاسة حول "قانون التحرش" "التلاوي" تنفي وجود خلافات بينها وبين الرئاسة حول "قانون التحرش"

كتب : هدى رشوان منذ 43 دقيقة

نفت السفيرة مرفت التلاوي وجود أي خلافات بينها وبين رئاسة الجمهورية حول قانون التحرش، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية حكومية يتبع رئاسة الجمهورية فكيف تكون هناك أزمة كما أدعى الخبر في كيان واحد وليس كيانان، مشددة على أن المجلس القومي للمرأة يعمل لصالح المرأة والمجتمع والقانون الذي أعده المجلس لمكافحة العنف ضد المرأة تم بتكليف من رئيس مجلس الوزراء في 9/2/2013، وطلب من المجلس عرضه في حلقة نقاشية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كحوار مجتمعي لخدمة قضايا المرأة.

وأكدت أن التعديلات التي تجرى على القانون لم تنته بعد، ولم يصدر في شكله النهائي.

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