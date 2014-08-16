سلطات مطار دبي ترفض دخول شخص بسبب هيئته المريبة لدواع أمنية

نفى مصدر ما تداولته عدد من المواقع الالكترونية عن السلطات في مطار دبي دخول احد الاشخاص بحجة انه زعيم منظمة عبدة الشيطان.

واكد مصدر طلب عدم ذكر اسمه ان السلطات المعنية في مطار دبي رفضت السماح لشخص يدعي رولف بوتشولز يحمل الجنسية الألمانية صاحب الرقم القياسي في ثقب جسده.

وأفاد المصدر بأنه لم يتم التحقيق مع الرجل وأعيد إلى نفس المطار الذي قدم منه.

واكد بوتشلز الذي يحمل في جسده 453 ثقباً وقرنين في وجهه مشبها نفسه بالشيطان فور ترحيله "يبدو أن هناك من يظن أنني أمارس السحر الأسود" وانه فور دخوله دبي انتاب الجميع حالة من الدهشة والفضول بسبب شكله فيما اعتقد البعض انه ضمن عبدة الشيطان بسبب ملابسه وهيئته .

وذكر المصدر ان بوتشولز كان مدعو ضمن عرض سيقام بأحد الفنادق الكبرى في دبي مساء الجمعة الماضي مع مجموعة من الراقصين والعارضين ، لكن منع من الدخول إلى دبي وأعيد إلى مطار اسطنبول الوجهة التي قدم منها.

ولم تفصح المصادر عن أسباب واضحة لمنع بوتشولز من الدخول، وذكر متحدث عن النادي الذي كان مقرراً أن يظهر فيه بوتشولز " فشلت كل محاولات السماح له بالدخول وحاولت ادارة الفندق التدخل الى انه تم تبرير عدم السماح له بدواع أمنية.

فيما نفي مصدر وجود اي منظمات او اتباع لعبدة الشيطان او ما شابه في الدولة واصفين هذه المعلومات بالمغلوطة والتي تسبب في بلبلة دون داعٍ.