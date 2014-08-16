تصرف “ساذج” يجرد عداء فرنسي من أصل جزائري من ذهبية بطولة أوروبا

تصرف يمكن وصفه بـ “الساذج”، قام به العداء الفرنسي محي الدين مخيسي بنعابد، من أصل جزائري، فدفع ثمنه ميداليته الذهبية لسباق 3000 متر موانع في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

إذ خلع مخيسي قميصه قبل الوصول إلى خط النهاية، ملوحا به أمام الجماهير تعبيرا عن فرحة عارمة بالفوز، لكن فرحته لم تدم طويلا، فقد تلقى بطاقة صفراء بسبب هذا التصرف غير “الرياضي”، ومن ثم جردته لجنة التحكيم من الميدالية الذهبية التي فاز بها بجدارة.

وذهبت الميدالية الذهبية إلى الفرنسي الآخر يوان كوال الذي حل في المركز الثاني.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”،عبر محي الدين مخيسي بنعابد عن أسفه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: ” يبدو أنني فقدت اللقب، لدي احترام كبير للمنافسين، وحب كبير لرياضتي، لكن لا أحد يستطيع أن يسلبني ذاك الشعور الرائع عند الوصول إلى خط النهاية”.

وأضاف العداء،” أنا آسف، لقد أردت فقط الاحتفال بإنجازي على طريقة لاعبي كرة القدم، لم يكن لدي أي إنقاص من قيمة المنافسين أو الجمهور .. لا أدري هل سيكون بإمكاني خوض سباق الـ 1500 المقبل في المنافسة، لست على ما يرام من الناحية المعنوية، أنا أحترم قرار اللجنة، وشكرا لكل من دعمني”.

يذكر أن محيي الدين مخيسي بنعابد هو عداء جزائري الأصل، فرنسي الجنسية من مواليد 15 مارس عام 1985 بمدينة ريمس الفرنسية، وهو بطل أوروبا ووصيف بطل أولمبياد بكين 2008، وأولمبياد لندن 2012.