شاهد محاكمة الشاطر وبديع: كان هناك شباب يتظاهر وسمعت أصوات أعيرة نارية

اكد الشاهد محمد الرخاوى، دكتور علم النفس ومدير مستشفى للصحة النفسية، المواجهة لمكتب الإرشاد امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد.

انة لايمكن إعتلاء مبنى الارشاد ويوم 30 يونيو سمعنا اصوات ضرب نار وشاهدت امام مقر مكتب الارشاد كان فى شباب يتظاهر امامة وكان يوجد اصوات ضرب نار كثيرة وكان مصدرها لا اعرفها واعتقد انها من الجانبين اى من مكتب الارشاد او المتظاهرين ولم اشاهد اى اسلحة من الجانبين او من اعلى اسطح العقارات المجاورة للمقر.

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.