طيار يفقد السيطرة على طائرته بسبب فقد ذراعه الاصطناعي

كشف تقرير “فرع التحقيقات الجوية” البريطانية، إن الطيار، 46 عامًا، فقد السيطرة على الطائرة التابعة لـ”فلاي بي” على متنها 47 راكبًا أثناء رحلة إلى مطار سيتي بلفاست بأيرلندا الشمالية.

وذكر موقع “سي إن إن” أن اللجنة قالت إن الطيار، لم يكشف عن هويته، “فقد طرفه الاصطناعي أثناء تنفيذه “المناورة المضيئة” برفع مقدمة الطائرة أثناء ظروف جوية سيئة، ما دفعه للاستعانة بمساعدة الذي لم يسعفه الوقت للسيطرة على الوضع، فما كان من الطيار سوى المتابعة بيد واحدة فقط.”

واستعاد الطيار السيطرة على الطائرة إلا أن هبوطها كان “عنيفًا” بعض الشيء.

ويشار أن “فلاي بي” شركة طيران منخفضة التكلفة، مقرها المملكة المتحدة ، قالت في بيان، أنها “فخورة” لالتزامنها بقانون منح فرص متكافئة للجميع بإفساح مجال العمل أمام الطيار، الذي تعتبره واحدًا من طياريها المخضرمين.