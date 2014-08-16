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ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية بالإسماعيلية

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ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية بالإسماعيلية ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية بالإسماعيلية

 

تمكنت مباحث ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية من ضبط شخص بحوزته سلاحين خرطوش .

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير مفادها قيام المتهم أحمد ح ح ” من قبيلة عرب المعاذة ” سن 25 عاطل مقيم المنايف دائرة مركز أبوصوير سبق إتهامه في قضيتان إحراز أسلحة نارية وذخائر بداخل مسكنه .

وبإستهداف مسكنه تم ضبطه ، وبتفتيش المسكن عُثر بداخله على 2 سلاح نارى “فرد خرطوش صناعة محلية ” و4 طلقات من ذات العيار وخزينة لبندقية آلية عيار 7,62 × 39 بداخلها طلقتين من ذات العيار، وتليفون محمول وإعترف بحيازته للسلاح وتم احالته للنيابة لمباشرة التحقيق .

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