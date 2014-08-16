Jennifer Aniston تعترف بعمليّات التجميل و... بكلفتها!

تتميّز النجمة Jennifer Anistonبجمال لافت، إذ لديها عدد كبير من المعجبات اللواتي يتمثلن بها. وبالرغم من أنّ إطلالاتها غالباً ما تكون طبيعيّة، إلا أنّها في الواقع تأخذ منها الكثير من الوقت في صالونات التجميل لتحقيق المظهر اللازم، إضافة الى عمليّات التجميل التي لم تكتف باجرائها مرّة واحدة وحسب...

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سرت إشاعات عدّة حول أنف جنيفر أنيستون، وها هي تؤكد أنّ العمليّة التي أجرتها في أنفها كان لها سبب، هو انحراف الحاجز الأنفي، الأمر الذي قد يكون صحيحاً... وكان الدكتور Raj Kanodia، جرّاح التجميل الذي أجرى لها عملية تجميل الأنف الثانية، قد أكّد أنّ أنيستون أجرت عدّة عمليات تجميل. في حين أنّه لم يكشف عن المبلغ الذي دفعته، بل اكتفى بالقول أنّ متوسط كلفة عمليّة التجميل تتراوح ما بين 9000 $ و 12000 $. في حين أنّ العمليّة الجراحيّة الثانية قد كلّفت حوالي 18000 $.

وبالانتقال الى لون بشرة جنيفر انيستون الذهبي، فمن المؤكّد أنّه ليس طبيعيّاً كما يبدو. بل على عكس ذلك، إذ رُصدت أنيستون وهي خارجة من صالون إيبيزا في غرب هوليوود، كاليفورنيا للصباغة، حيث كلفة البخاخة الواحدة تبلغ 45 دولارا. وهي تزور الصالون كلّ أسبوعين، للحفاظ على توهّج بشرتها.

فضلاً عن زيارة صالون Anastasia Soare للحواجب، حيث الزيارة الأولى تكلّف120 $ و 80 $ بعد ذلك. ويقول بعض زبائن الصالون إنّ أنيستون تزور الصالون كلّ أسبوع، في حين أنّ الزبونات يزرنه مرّة كل شهر أو شهرين؛ وذلك يعتمد على مدى سرعة نموّ الحواجب.

اذاً أنستون تخضع لعدد كبير من أساليب التجميل، والغريب هو المبالغ الكبيرة التي تدفعها لتحقيق ذلك.

إليك المجموع الذي تنفقه جنيفر أنيستون كلّ شهرعلى جمالها:

الشعر: القصّ، اللون، والمنتجات:949،95 $

العناية بالبشرة: المنتجات:891،95 $

المكياج: المنتجات ورسوم المكييور ليوم واحد:4402 $

الحواجب: 160 $

لون البشرة:$ 90

اللياقة البدنيّة الروتينيّة:$ 3600

حميتها:1840 $

والمجموع الكلي هو: $ 11933

أنستون التي تعتبر نوعاً ما متّزنة في جمالها، تدفع هذا المبلغ شهرياًّ للعناية بشكلها. فكم يمكن أن تكون المبالغ التي تدفعها النجمات اللواتي تبرز عمليات التجميل على كلّ إطلالاتهن؟!

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