ليلى غفران: “ابن حلال” لا علاقة له بقصة ابنتى..ولم أتهم نجل “نظيف” بقتلها

شددت الفنان المغربية ليلى غفران على عدم رغبتها في إعادة فتح قضية مقتل ابنتها هبة، بعدما عُرض مسلسل “ابن حلال”، لافتة إلى أن أحداث العمل لا علاقة لها بقصة ابنتها.

ليلى أعربت عن بالغ استيائها من إعادة تناول الوسائل الإعلامية لمقتل ابنتها هبة وصديقتها نادين، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري لفترة طويلة، وقالت: “لا أعلم لماذا ينهشون لحم ابنتي؟”.

المطربة المغرية نفت ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة حول اتهامها ابن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف بقتل ابنتها، وأضافت: “هذا الكلام انتهاكاً لحرمة إبنتي التي أصبحت في ذمة الله، وأنا أغلقت الموضوع تماماً فلماذا يتم فتحه بين الحين والآخر؟”.

وتابعت: “لن أتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى، فيجب أن يغلق تماماً ، وعلى الجميع احترام مشاعري كأم لو كانت تملك دليلا ضد أحد في قتل ابنتها ما ترددت في إظهاره ، ولو كان الثمن حياتي أنا أيضا”.

يُذكر أن قضية مقتل هبة ابنة ليلى غفران، وصديقتها نادين، قد تم إغلاقها رسمياً بعد إعدام الشاب المصري محمود عيساوي الذي تم اتهامه بارتكاب جريمة القتل.