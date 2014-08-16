أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزيرة القوى العاملة: لجنة من 11 وزارة لتوفير العمالة لمشروع قناة السويس

Google+ Print
وزيرة القوى العاملة: لجنة من 11 وزارة لتوفير العمالة لمشروع قناة السويس وزيرة القوى العاملة: لجنة من 11 وزارة لتوفير العمالة لمشروع قناة السويس

قررت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة تشكيل لجنة دائمة برئاستها وعضوية 11 وزارة و9 جهات لتوفير العمالة المطلوبة لتنمية محور قناة السويس الذي أطلق مشروعه الرئيس عبد الفتاح منذ أيام، وستعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.

وأوضحت الوزيرة فى تصريح لها اليوم السبت أن اللجنة ستقوم بتحديد العمالة الفنية والإدارية المطلوبة للمشروع في مرحلة الإنشاء، وما بعدها وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم ومهنهم وخبراتهم.

وأشارت عشرى إلى أنه سيتم توفير فرص العمل المطلوبة، وتدريب العمالية اللازمة للمشروع في جميع مراحله وما بعدها وفقا للتخصصات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولجميع الجهات والمؤسسات والشركات القائمة علي تنفيذ المشروع.
> ونبهت الوزيرة إلى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لتلقي جميع طلبات التشغيل الخاصة بالمشروع من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لراغبي العمل في المشروع الجديد وهو WWW.Manpower.gov.eg ، مؤكدة أنها ستسعى للحصول على أفضل شروط عمل لضمان الاستفادة الكاملة لجميع الأطراف، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من فرص العمل المتوقع توفيرها فى المشروع الجديد لمحور قناة السويس.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء قطاعات التشغيل والتدريب المهني والمعلومات بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومديري مديريات القوى العاملة والهجرة بـبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء وشمال سيناء،ووكلاء وزارات الدفاع، والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية،والداخلية، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة قناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»