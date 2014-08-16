الأماكن الشاغرة بالمعاهد العليا للمرحلة الثالثة

قالت مصادر بمكتب التنسيق، لـ«المصري اليوم»، إن خريطة المعاهد الشاغرة بالمرحلة الثالثة، تتنوع بين معاهد عالية هندسية خاصة ومعاهد فنية صناعية وأخرى صحية.

وأضافت المصادر أنه توجد أماكن شاغرة في المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا- كنج مريوط، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا- شبرامنت، ومعهد القناة العالي للهندسة بالسويس، ومعهد الجيزة العالي للهندسة بطموه، والمعهد العالي الكندي شعبة تكنولوجيا هندسة- التجمع الخامس، والأكاديمية الدولية للإعلام شعبة هندسة بالسادس من أكتوبر، والمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا الطود، والمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى، والأكاديمية الحديثة بالمعادي، والمعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

وفيما يتعلق بالمعاهد الفنية الصناعية، فإنها خالية تماما، فيما عدا المعهد الفني الصناعي بنجح حمادي، ومعهد فني بصريات المطرية، ومعهد فني منشآت بحرية ببورسعيد، والمعاهد الفني للري والصرف بأسيوط والجيزة وقنا.

وفيما يخص المعاهد الفنية الصحية، فقد شغلت بالكامل، باستثناء معهد فني صحي رياضة بالإسماعيلية، ومعهد فني صحة أسيوط، وفني رياضة أسوان وإمبابة وبني سويف وسوهاج وبورسعيد.