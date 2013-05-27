أمين "الأعلى للصحافة": "الشورى" لا يدير المؤسسات الصحفية

نجم ينتقد عدم تفعيل "الصحفيين" ميثاق الشرف الصحفي بسبب "الفواتير الانتخابية"

كتب : عبد الله مشالي منذ 3 دقائق

هاجم محمد نجم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، بعض رؤساء المؤسسات الصحفية، والذين قاموا بتقديم بعض الهدايا باهظة الثمن للمسؤولين وأصحاب النفوذ على مدى السنين الماضية، ليظلوا في مواقعهم بالمؤسسات، لتدار وكأنها عزبة. وطالب بمحاسبتهم الآن في ظل العدالة الاجتماعية وفتح كل الملفات بعد الثورة.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية لنجم بالدورة التدريبية للصحفييين والإعلاميين بأحد فنادق أسوان.

ونفى نجم ما يتردد من أن مجلس الشورى يتدخل في إدارة المؤسسات الصحفية. وأكد أن من يدير الصحافة الآن بمصر هم أبناء المؤسسة الصحفية من صحفيين.

وقال إن المجلس الأعلى للصحافة لديه سلطة يكفلها له القانون لضبط أداء الصحفيين ومحاسبة الصحف التي تتجاوز الخطوط، مؤكدا أن المجلس ليس لديه أي فواتير انتخابية ليسددها لأنه تم تعيينه.

وانتقد نجم عدم تفعيل نقابة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي، بسبب الفواتير الانتخابية، على حد قوله.

كما انتقد نجم الأداء الصحفي بعد الثورة، مشيرا إلى أنه تغير بعد أن أصبح لدينا 80 مليون سياسي في مصر، وارتفع سقف الطموحات حيث تراجعت الموضوعية وغاب الانضباط نتيجة الفوضى الأمنية وحالة الارتباك السياسي في مصر، والذي انعكس على الإعلام والصحافة تحديدا. وتابع "للأسف أصبحت الصحافة جزءا من المشكلة وليس الحل".

وقال نجم إن بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين سيتم صرف من يوليو المقبل، وذلك مع بداية العام المالي الجديد، وستشمل الصحفيين والإداريين والعمال بواقع 915 جنيه للصحفيين.