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تقارير: انتقال دوجلاس لبرشلونة خلال ساعات

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تقارير: انتقال دوجلاس لبرشلونة خلال ساعات تقارير: انتقال دوجلاس لبرشلونة خلال ساعات

إفي - كشفت تقارير اخبارية اليوم أن انتقال البرازيلي دوجلاس، لاعب ساو باولو إلى برشلونة الإسباني قد يتم خلال ساعات.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن برشلونة تقدم بعرض رسمي بقيمة ستة ملايين يورو لضم اللاعب، في الصفقة التي قد تتم خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن ساو باولو في حاجة لبيع اللاعب نظرا للصفقات الكبيرة التي أبرمها ومن أبرزها الحصول على خدمات كاكا على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم وضم أليكساندر باتو والتعاقد مع المدرب موريسي راماليو، أحد أغلى المدربين في السوق البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن هذه الصفقات أدت إلى عجز مالي كبير حال دون أن يتمكن النادي من الوفاء بالتزاماته المالية لمدة شهر.

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