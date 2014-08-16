إسلام عوض يختار - الهدف الأجمل في مسيرته .. عالمي

لم يحرز إسلام عوض مع الزمالك أي أهداف رسمية، ولكن حينما أحرز هدفا مع الفريق الأبيض في مباراة ودية كان رائعا.

عوض إلى الأن لم ينجح في الظهور مع الفارس الأبيض بالمستوى الذي كان عليه مع إنبي، ولكن حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق ومن قبله ميدو يراهنان عليه.

وقام FilGoal.com بسؤال اللاعب الشاب عن الهدف الأجمل في مسيرته، ليختار ثلاثة أهداف.

ويقول عوض "هناك هدفين مع إنبي، في مرمى الإنتاج الحربي وحرس الحدود، ولكن الأجمل يبقى مع الزمالك في مرمى الغيطان الكويتي."

الهدف جاء في مباراة ودية، وكان رائعا بالفعل.