قيادة دينية نمساوية تدعو المجتمع الدولى لسرعة إنقاذ المسيحيين في العراق

دعا نائب رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في النمسا فرانس شارل، السبت، إلى تضامن المجتمع الدولى مع المسيحيين في العراق ضد أعمال القتل والتهجير التي يقوم بها تنظيم «داعش» الإرهابى ضدهم وضد الأقليات الدينية الأخرى في سوريا والعراق.

>وقال شارل، في فيينا، إننا في حاجة إلى تحرك دولى سريع لأن كل يوم يقع ضحايا أبرياء ويهجر ويسلب ويطرد مدنيين مسالمين من بيوتهم.

>وحول دور الحكومة النمساوية في هذه الازمة، أضاف أنه للأسف الدور محدود ويقتصر على قبول لاجئين من سوريا والعراق بأعداد أكبر للمساهمة في تلك الأزمة الإنسانية الكبيرة.

>وتابع: «يجب ألا نعمل على تفريغ العراق من سكانه بل تساهم القوى الدولية من خلال بعثات رفيعة مستوى لتحقيق السلام في البلاد والحفاظ قدر الإمكان على تركيبته السكانية التي عرف بها عبر تاريخه الطويل».

>وحول تأثير الجماعات الإرهابية التي تستغل الدين على السلام الدولى والعلاقات بين أتباع الديانات المختلفة، رأى شارل أن هذا تحد كبير، وأن هناك حاجة لعلو أصوات التيارات المعتدلة في كل الأديان لحماية سلام وأمن الاوطان.

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