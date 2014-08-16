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الحكومة تعلن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء نهائيا

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الحكومة تعلن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء نهائيا الحكومة تعلن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء نهائيا

قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي ستنتهي بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف اليمانى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن «الفترة الأخيرة» شهدت استهدافا للعديد من محطات الكهرباء، مؤكدًا أن الجهات الأمنية شددت الحراسة على محطات الكهرباء، وألقت القبض على مجموعة من مستهدفيها.

وتعقيبا على ما تردد بشأن تواجد عناصر «إخوانية» داخل وزارة الكهرباء، أوضح اليماني أن الوزارة استبعدت العديد من الموظفين من مواقعهم، بعدما تأكدت من انتمائهم لتنظيم «الإخوان»، ووضعت مجموعة أخرى قيد المراقبة.

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