بالفيديو – بوما تفاجئ دورتموند بـ ' مقلب ' موسيقي

فاجأت شركة "بوما" للملابس الرياضية الراعية لقمصان بروسيا دورتموند لاعبي الفريق الأصفر بحفل موسيقي في استقبالهم في مطار لندن قبل العودة إلى ألمانيا.

وخسر دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي من بايرن موينخ 2-1 يوم السبت.

وأعدت شركة "بوما" الراعية لملابس الفريق حفل موسيقي مفاجئ للاعبين في مطار لندن أثناء عودتهم إلى ألمانيا، شارك فيه 30 مغنيا وراقصا.

وفور وصولهم إلى قاعة مطار لندن، تفاجئ لاعبو دورتموند بمجموعة من المغنيين والراقصين بدأوا في ترديد أغاني حماسية، قبل أن يرفعوا شعار حمل تحية للاعبي دورتموند في النهاية.

وقال ماركو رويس نجم دورتموند: "وصلنا إلى المطار متعبين ولازلنا متأثرين بخسارة المباراة، وفوجئنا برجل يؤدي بعض الأصوات بفمه فظننا أنه مجنون".

وتابع "بعدها بدأنا في إدراك أن الأمر كان معدا لنا خصيصا".

وأتم رويس "لقد كنا محبطين من خسارة النهائي وعدم إنهاء هذا الموسم الرائع في القمة، ولكن هذا الحفل ذكرنا أنه لا يجب أن نكون محبطين تماما وأننا أدينا جيدا، فشكرا بوما على تنظيم هذه المفاجأة".

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