مصرع 8 وإصابة 7 فى حادث تصادم بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي بين سيارة نقل وآخري أجرة.

تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالكيلو 54 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي .

بالانتقال تبين حدوث مصادمه بين السيارة رقم ف ن س 2197/ ف ط س 2196 مصر ” نقل بمقطوره ” قيادة أحمد محمد سليمان سن 27 سائق مقيم بنها – محافظة القليوبية، وبين السيارة رقم ب ع ج 7968 مصر ” ميكروباص – غير معلوم قائدها ” أثناء سير السيارة الثانية بالطريق الصحراوي اصطدمت بها السيارة الأولي من الخلف، مما أدي لانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص من مستقلي السيارة الثانية وهم كل من : «شخص وطني، حمدي علي محمد أحمد سن 37 عامل .. مقيم نجع حمادى – محافظة قنا، أحمد خلف عبد اللطيف سن 25 لحام .. مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل، عاصم حلمي عبد الحكيم مراد سن 37 مهندس .. مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية، حسن محمد عبد الفتاح سن 36 عامل .. مقيم دائرة القسم، أيمن محمد محمود سن 39 عامل .. مقيم كفر الدوار – محافظة البحيرة، سامح عبد النبي شحاته سن 24 عامل .. مقيم أبو حمص – محافظة البحيرة، السيد محمود السيد سن 23 حاصل علي دبلوم ترسانه بحريه .. مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك، وإصابة 7 أشخاص آخرين من مستقليها بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

- تم نقل المتوفين لمشرحة مستشفتي العامرية العام والنوبارية، ونقل المصابين لمستشفي العامرية العام، كما تم إزلة اثأر الحادث وتسير حركة المرور .

تحرر المحضر رقم 7565/2014 جنح قسم شرطة ثان العامرية وجاري العرض علي النيابة للتحقيق.