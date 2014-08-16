السيسي ينضم لقائمة 9 مواقف محرجة للسياسيين في 2014.. فيديو وصور

لم يكن رؤساء الدول وسياسيها بمعزل عن المواقف الغريبة والمحرجة التي يتعرض لها المواطنيين العاديين خلال حياتهم اليومية، غير أن الأمر يزداد صعوبة خاصة أن هؤلاء السياسيين، دائمًا ما يكونون تحت الملاحظة والمراقبة طوال الوقت، فقد شهد عام 2014 الكثير من المواقف الغربية لبعض الرؤساء والسياسيين البارزين، والتي كان لسياسي الولايات المتحدة نصيب الأسد منها.

ويرصد «المصري اليوم» أبرز المواقف الغربية والمحرجة التي تعرض لها رؤساء ومسؤولين سياسيين، خلال العام الحالي، والتي تتمثل في الآتي:

السيسي يتعثر خلال صعوده حاملة صواريخ روسية

تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقف محرج خلال زيارته لروسيا، حيث عرضت قناة «روسيا اليوم» مشهدًا لتعثر السيسي خلال صعوده أعلى حاملة صواريخ روسية «طراد الصواريخ العملاقة»، غير أنه تمسك جيدًا وتدارك الموقف بسرعة، واستكمل الصعود.

رنة الموبايل تحرج «محلب»على الهوا

تعرض إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لموقف محرج، خلال مؤتمر صحفي له مع وزراء التموين والمالية والصناعة والتضامن، على الهواء، لتقييم عمل الحكومة عقب 90 يومًا على تشكيلها، غير أن «محلب» فوجئ بهاتفه يرن وذلك خلال انهماكه في تقييم عمل حكومته، وقام بإعطاء الهاتف لمنير فخري عبد النور، وزير الصناعة، لإغلاقه.

تخطي طابور الانتظار وفستان ميشال يحرجان رئيس أمريكا

بسبب تخطيه طابور الانتظار في أحد مطاعم أوستن بولاية تكساس الأمريكية، اضطر الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدفع ثمن وجبة أب وإبنته، بتكلفة تزيد عن 300 دولارًا، غير أن «أوباما » لم يجد في جيبه سوي مبلغ ضئيل، الأمر الذي اضطره للدفع عن طريق الفيزا.

كما وضع فستان ميشال أوباما، الرئيس الأمريكي في موقف حرج، حيث تسببت الرياح في رفع فستانها خلال زيارتهما، لمدينة بالم سبرنجز بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، لقضاء العطلة الأسبوعية، غير أن «أوباما» بادر بإمساك الفستان.

ورقة تتسبب في إحراج الأمير هاري

تعرض الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزبيث، لموقف محرج، خلال افتتاحه دورة ألعاب «إنفكتوس» لقدامى المحاربين، والتى يشارك فيها 13 دولة، حيث أخرج «هاري» الورقة التي يقرأ منها خطابه الخاص بافتتاح الدورة من جيبه، غير أن هذه الورقة سرعان ما طارت على الأرض، وبادر الأمير لالتقاطها وابتسم الحضور.

حذاء يلقى على منصة رئيس وزراء الأردن

في واقعة غير مسبوقة، تعرض رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبد الله النسور، لموقف محرج للغاية، حيث قام أحد المواطنين بإلقاء حذائه على منصة كان يجلس عليها رئيس الوزراء، أثناء لقاء عام بمحافظة جرش، بسبب منعه من توجيه أسئلة لرئيس الحكومة من جانب منظمي اللقاء.

وعلى إثر هذا الموقف، تم مصادرة كاميرات المصورين منعًا لتسريب ما جرى داخل القاعة، وتم اعتقال رامي الحذاء، فيما أعلن «النسور» مسامحته وعدم نيته في رفع دعوى ضده.

مذيع يحرج رئيس وزراء بريطانيا على الهوا

قطع مقدم البرنامج الحواري The Andrew Marr Show ، أندرو مار، حديث رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أثناء استضافته له، لمناقشة قضية اختطاف الفتيات النيجيريات، بقوله: «.. اخرس يا رئيس الوزراء، أنا حقًا، حقًا آسف، لقد نفد وقت البرنامج»، واعتذر كاميرون له، حسبما ذكرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية.

وقالت الصحيفة إن «كاميرون» ربما لم يلحظ هذه الكلمات، لكن الضيف الآخر، كريستين أمانبور، رئيس مراسلي شبكة قنوات «سي إن إن» الدولية، نظر متفاجئاً ومصدومًا.

حذاء في وجه هيلاري كلينتون

على شاكلة رئيس وزراء الأردن، تعرضت وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، لموقف محرج، حيث رشقتها إحدى المواطنات، بالحذاء خلال مداخلة «كلينتون» في مؤتمر معهد صناعات إعادة تصنيع النفايات بلاس فيجاس.

وتجاوز الحذاء الذي ألقته أليسون إرنست، رأس «كلينتون» بسنتيمترات قليلة، وقد مازحت الجمهور على الفور نتيجة هذا الحادث، قائلة: «هل رمى أحد شيء تجاهي؟ هل هذا جزء من عرض سيرك دي سولي؟».

«الجري نص الجدعنة» أحد سياسة ليبرمان

«الجري نص الجدعنة».. طبق هذه المثل الشعبي وزير الخارجية الإسرائيلي، أفغيدور ليبرمان، الذي ترك المؤتمر الصحفي، وهرب مع وزير الخارجية النرويجي، إلى أحد الملاجئ، عقب سماعهما لصفارات الإنذار في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

كيري يصطحب كلبه في مؤتمر صحفي

ولعل من بين المواقف الغربية التي شهدها عام 2014، هو اصطحاب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري لكلبه خلال إحدى المرتمرات الصحفية، الأمر الذي أثار دهشة المشاركين في المؤتمر.

وحاول «كيري» التحكم بالكلب بأمره بالجلوس، لكن الأخير لم يجد ما يجبره على الانصياع لأمره، وحظى الكلب باهتمام مترجمة لغة الصم والبكم، التي ترجمت أمر «كيري» له بالجلوس، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».