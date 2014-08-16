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جسم غريب داخل كشك كهرباء كلية الزراعة يثير الذعر بالمنوفية

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جسم غريب داخل كشك كهرباء كلية الزراعة يثير الذعر بالمنوفية جسم غريب داخل كشك كهرباء كلية الزراعة يثير الذعر بالمنوفية

اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من العثور على جسم غريب داخل لوحة الكهرباء بكلية الزراعة بشبين الكوم محافظة المنوفية وتم إخلاء المنطقة وفحص الجسم وتبين سلبية البلاغ وخلوه من أى مواد متفجرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بالعثور على جسم غريب داخل لوحة الكهرباء بالبر الشرقى بجوار كلية الزراعة .

وبانتقال خبراء المفرقعات تم إخلاء المنطقة وعمل كردون وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن جسم هيكلى مكون من علبه بلاستيك يخرج منها اسلاك وتم وضعها داخل لوحة الكهرباء وتبين خلوه من أى متفجرات وسلبية البلاغ وتحرير محضر بالواقعة .

 

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