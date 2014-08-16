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«داعش» يذبح 80 رجلًا ويخطف 100 امرأة بالعراق

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«داعش» يذبح 80 رجلًا ويخطف 100 امرأة بالعراق «داعش» يذبح 80 رجلًا ويخطف 100 امرأة بالعراق

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجماعة الإرهابية المتطرفة المعروفة باسم "داعش" قامت بارتكاب مذبحة جديدة في شمال العراق في حق المواطنين الأيزيديين المقيمين هناك.

حيث قام تنظيم «داعش» بالعراق بذبح 80 رجلًا واختطاف 100 امرأة وفتاة أيزيديين؛ وذلك لرفضهم اعتناق الإسلام.

جدير بالذكر أنه قد وردت في تقارير أمس الجمعة، أن الجماعة الإرهابية قامت بقتل 100 رجل فقط من الإيزيديين، ولكن صحيفة ديلي ميل البريطانية أضافت اليوم أن الجماعة لا تتوقف عن ارتكاب الجرائم الوحشية في حق المواطنين الأيزيديين.

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