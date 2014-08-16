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"نصرالله" يدافع عن "السيسي" ويهاجم "قطر" و"أردوغان"

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"نصرالله" يدافع عن "السيسي" ويهاجم "قطر" و"أردوغان" "نصرالله" يدافع عن "السيسي" ويهاجم "قطر" و"أردوغان"

استنكر السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، موقف الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” المعادي للرئيس عبدالفتاح .
واتهم نصرالله في حواره قيام أردوغان باستغلال العدوان الصهيوني على غزة، ليوجه هجوما شخصيا على “السيسي”.

وقال نصر الله في حوار لجريدة “الأخبار اللبنانية”بمناسبة ذكرى حرب يوليو: “كان الموقف المصري، مثلًا، صعبًا، فيما شنّ رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان هجومًا شخصيًا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حتى القطريون، ومن خلال «الجزيرة»، كان موقفهم سلبيًا من ، إذا كنت تريد مساعدة غزة “يجب أن تحكي مع مصر، والفلسطينيون أنفسهم يقولون إن أي حل أو تسوية غير ممكنة بمعزل عن مصر”.

وأضاف: هذا يتطلب أن تتقدم أولوية غزة على كل النقاشات والصراعات الأخرى، وهو ما لم يحصل حتى الآن في الشكل المناسب.

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