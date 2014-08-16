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لن تصدقوا من هو حبيب جينيفر لورانس الجديد

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السبت 16-08-2014 03:27

أصيب جمهور الممثلة الأمريكية Jennifer Lawrence بصدمة كبيرة بعد ان كشفت إحدى المصادر الصحفية هوية حبيبها الجديد.

فقد أعلن أحد المقربين من Lawrence البالغة من العمر 24 عاماً أنها تواعد المغني والكاتب الإنجليزي Chris Martin، أي زوج النجمة العالمية Gwyneth Paltrow، وتقضي برفقته أغلب أوقاتها كأي ثنائي عاشق.

Martin و Paltrow الذي مضى على زواجهما 10 سنوات إنفصلا منذ فترة قصيرة بطريقة حضارية، لكنها عادا وتراجعا عن الطلاق وقررا إعطاء زواجهما فرصة جديدة من أجل طفليهما Moses و Apple.

وبعد الخلافات التي مرّت عليهما، شوهد الثنائي خلال تناولهما الطعام في مطعم Malibu Farm بكاليفورنيا، وقد بدا عليهما الإنسجام والرومنسيّة، كأن شيئاً لم يحصل.

يشار إلى أن Jennifer Lawrence التي لقبت بزبيدة ثروت العرب، كانت تعيش علاقة حب مع الممثل البريطاني Nicholas Hoult منذ العام 2010 إلا أنها إنتهت في كانون الثاني 2013، وبعدها عادا معاً لمدة 6 أشهر فقط قبل الإنفصال النهائي في شهر آب الحالي.

 

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