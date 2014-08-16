سعر عمرو دياب يتفوق على منير وجنات تغني من دون مقابل

هربا من حرارة المناخ في القاهرة لجأ عدد من منظمي الحفلات لإقامة حفلاتهم في الساحل الشمالي حيث جمهور المصايف.

فيحي يوم 22 أغسطس الجاري المطرب المصري محمد منير حفله في الساحل بانجلوز وسيتم تأمين الحفل بالكامل بالاستعانة برجال حراسة من شركات الحراسة الخاصة بالإضافة إلى عناصر من الشرطة والجيش.

ويبدأ سعر تذكرة الحفل من120 جنية أي حوالى 30 دولار أمريكي وتصل ألى 300 جنية وهو ما يعادل بالأمريكي 45 دولار.

ليقل سعر التذكرة بذلك عن سعرها في حفل المطرب عمرو دياب الذي يطير الى الساحل أيضا بعد حفل منير باسبوع واحد حيث يحي حفله يوم 29 أغسطس في موسى كوست وتبدأ سعر التذكرة من 150 الى 500 جنية مصري.

وكنوع من الترويج والدعاية للحفل قام المطرب الملقب بالهضبة عمرو دياب بعمل مسابقة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ومن يستطيع أن يجيب بشكل صحيح يفوز بتذكرة للحفل وبلغت عدد التذاكر عشرة فيما أشار دياب الى أن عدد التذاكر البعيدة عن المسابقة محدود للغاية.

وإذا كان عمرو دياب ومنير سيحضر الجمهور حفلاتهما مقابل هذه المبالغ فإن المطربة المغربية جنات سيحضر جمهورها حفلتها المزمع أن تقام في قرية بلو بيرل التابعة لشركة ثمار العقارية من دون تذاكر حيث سيعتمد الحفل على الدعوات الشخصية وهو نفس ما فعلته الشركة من قبل أثناء حفل المطرب المصري رامي صبري الذي أقيم منذ عشرة أيام.