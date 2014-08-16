بالفيديو.. نشوى الحوفي: الشعب مستعد يدي عمره للدولة لو أحس بالخطر

قالت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، إن الشعب المصري مستعد أن يدفع عمره للدولة، لو أحس بالخطر.

وقالت “الحوفي” في حوار مع برنامج “باختصار” مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة “المحور”: “المواطن محتاج إن الدولة ترعاه قيراط، ولما رفعنا أسعار البنزين والطاقة والكهرباء، صحف العالم عملت تقارير على هبة المصريين اعتراضا على رفع الأسعار، ولكن الشعب وقف جانب الدولة”.

وأضافت: “المصريين مستعدون يدونا عمرهم، أول ما يحس بالخطر يكلبش في الدولة، ويقول للنظام خليك معايا”.

وكشفت “الحوفي” عن أنها اجرت حوارا مع الخال الابنودي نشر بصحيفة “المصري اليوم”، وسألته لما لم يصبح توشكى مشروعا قوميا مثل السد العالي؟ فأجابني : حراجي الجط راح اشتغل في بنا السد مع الحكومة …لكن لما يروح النهاردة يشتغل في توشكى حيشتغل عند مين؟ احمد عز ؟، مضيفة: “هذا هو الفارق بين الحزب الوطني الذي افقدنا الانتماء حتى للمشاريع القومية- وبين الرئيس السيسي الذي يحملنا المسئولية، بس يا ريت المسئولين معاه يدركوا اللحظة”.

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