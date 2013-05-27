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الإحصاء: 5.9 حالة وفاة لكل ألف من الإناث خلال عام 2012

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الإحصاء: 5.9 حالة وفاة لكل ألف من الإناث خلال عام 2012 الإحصاء: 5.9 حالة وفاة لكل ألف من الإناث خلال عام 2012
عدد الإصابات بمرض الإيدز بين الإناث بلغ 87 حالة عام 2012

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل وفيات الإناث خلال عام 2012 ليبلغ 5.9 حالة وفاة لكل ألف من الإناث مقابل 5.7 حالة وفاة لكل ألف من الإناث خلال عام 2006.

وأوضح الجهاز، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة" والذي يستعرض فيه الوضع الصحي الراهن للمرأة ويوافق يوم 28 مايو من كل عام، تراجع معدل وفيات الأمهات من 65 سيدة لكل 100 ألف مولود حي خلال عام 2006 إلى 50 سيدة لكل 100 ألف مولود حي عام 2012.

وأشار البيان إلى أن عدد المنتفعات من "خدمات ووسائل" تنظيم الأسرة من وحدات وزراة الصحة سجلت 166.1 ألف منتفعة خلال عام 2012 منهم 113.8 ألف سيدة تحصل على وسائل تنظيم الأسرة من وحدات وزارة الصحة.

وأضاف أن نسبة المترددات على الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة للحصول على رعاية الحمل على مستوى الجمهورية خلال عام 2011 بلغت 3%، لافتا إلى أن محافظة بني سويف استحوذت على أعلى نسبة والتي سجلت 4.1%، فيما سجلت محافظة مطروح أقل نسبة من المترددات لرعاية الحمل والتي بلغت 1.3% عام 2011.

وأوضح البيان أن نسبة تغطية الولادات تحت إشراف الفريق الطبي على مستوى إجمالي الجمهورية خلال عام 2011 سجلت 92.7%، مشيرا إلى أن كل الولادات خلال عام 2011 في محافظة بورسعيد تمت تحت إشراف فريق طبي، فيما سجلت محافظة أسيوط أقل نسبة تغطية للولادات بمعرفة الفريق الطبي وبلغت 74.5%.

وأظهر أن عدد الإصابات بمرض الإيدز بين الإناث من الفئة العمرية 15 إلى 49 عاما خلال عام 2012 بلغت 87 حالة، في حين سجلت عدد إصابات الإناث بمرض الملاريا 32 حالة، منوها إلى أن هذه الحالات تم اكتشافها خارج ولا يوجد حالات وفاة بسبب الملاريا.

وأشار إلى تراجع عدد السيدات المصابات بمرض الدرن خلال عام 2012 لتبلغ 6698 حالة مقابل 6944 حالة خلال عام 2011.

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