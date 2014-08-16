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مفاجأة ... «الإخوان » يلتقون «السيسي» الخميس المقبل

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مفاجأة ... «الإخوان » يلتقون «السيسي» الخميس المقبل مفاجأة ... «الإخوان » يلتقون «السيسي» الخميس المقبل

علمت مصادر أن عمرو عمارة القيادى الإخوانى «المنشق» سيقوم بالذهاب لرئاسة الجمهورية الخميس المقبل، وذلك بهدف تسليم الرئيس عبد الفتاح ، تقرير شباب الإخوان «المنشقين» ورؤيتهم حول حل الأزمة السياسية الراهنة.

وقال عمرو عمارة، إن اللقاء سيناقش فكرة المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاور للقاء منها تقديم مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة بين الدولة وتيار الإسلام السياسي، كذلك تقديم رؤية لإنقاذ شباب الإسلاميين وإبعادهم عن التظاهرات الإخوانية «الإرهابية».

وأضاف عمارة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن اللقاء سيناقش أيضًا بحث الدور الحكومى لإتمام المصالحة وطريقة إنجاحها، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة بحث توجيه دعوة لكل فصائل وأطياف الشعب المصرى من أحزاب ونقابات أو حركات لتغليب مصالح العليا والسعى نحو المصالحة الوطنية.

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