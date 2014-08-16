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بالفيديو.. مواطن يعلن عن شراء “بلدوزر” للمشاركة في حفر قناة السويس

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بالفيديو.. مواطن يعلن عن شراء “بلدوزر” للمشاركة في حفر قناة السويس بالفيديو.. مواطن يعلن عن شراء “بلدوزر” للمشاركة في حفر قناة السويس

قال حاتم، من سكان محافظة الجيزة، إنه اشترى أكبر بلدوزر في العالم، للمشاركة في حفر قناة السويس الثانية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح .

وأضاف “حاتم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة “المحور”: “والدي شارك في حفر السد العالي، وانا كذلك شاركت في عمل الطرق بمشروع توشكى، وسأشارك في حفر قناة السويس الجديدة بأكبر بلدوزر في العالم”.

وأوضح أن الهجوم الإعلامي على مشروع توشكى أجبر الرئيس السابق أن يتركه، مطالبا وسائل الإعلام بتشجيع المشروعات القومية بدلا من انتقادها.

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