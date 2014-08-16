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بالصور نقل مرسي إلى قصر «رأس التين» خوفًا من تهريبه

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بالصور نقل مرسي إلى قصر «رأس التين» خوفًا من تهريبه بالصور نقل مرسي إلى قصر «رأس التين» خوفًا من تهريبه

واصلت الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية نشر الأكاذيب لبث الرعب في قلوب المواطنين وإثارة الفوضى. وزعمت ما تسمى صفحة «نافذة » أن قوات الأمن نقلت الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه في سجن برج العرب إلى قصر «رأس التين». وقالت الصفحة: "قامت قوات أمن بنقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى قصر رأس التين بعد رعبهم من تطور الأحداث في ذكرى ما وصفها بالمذبحة وكثرة الحشود في كل ميادين مصر، مما أربك قوات الأمن التي وصفها بقوات الانقلاب وغيرت مسار عملها".

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