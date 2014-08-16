الشيخ عبدالرحمن السديس: “داعش” شوه شعيرة الجهاد الحق وهم خوارج العصر

صبّ الشيخ عبد الرحمن السديس، خطيب المسجد الحرام جام غضبه على جماعة “داعش”، واصفا القائمين عليها بـ “خوارج العصر” متهما إياهم بتشويه شعيرة الجهاد الحق ذروة سنام الاسلام.

وأشار السديس في خطبة الجمعة، امس إلى أن فئة أشبه بالخوارج والقرامطة فهموا النصوص الشرعية على غير مقاصدها، مؤكدا أن هؤلاء شوّهوا صورة الاسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، وانحرفوا بأفعالهم عن سماحته ووسطيته.

وقال السديس، إن كل من لا يعرف الاسلام على حقيقته يظن أن ما يفعله هؤلاء خوارج العصر هو من الاسلام، وما هو من الاسلام في شيء، والإسلام الحق منهم براء.

وحذر السديس الشباب من أن يتم التغرير بهم وينساقوا وراء هذه الدعوات والشعارات البراقة التي تهدف الى هدم المجتمع وتفككه، مشيرا الى أن المصطلحات الشرعية التي يستخدمها هؤلاء للتغرير بالشباب باتت واضحة لكل ذي عينين.