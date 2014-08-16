وزير الأوقاف: تمويل البنوك للمشروعات الوطنية يستحق التقدير

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعلان البنوك المصرية عن استعدادها الكامل للإسهام الجاد في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى ومن أهمها مشروع قناة السويس الجديدة.

ووصف وزير الاوقاف، في تصريحات صحفية، ذلك بأنه يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح، وفي تصحيح مسار البنوك الاستثماري، كما أنها خطوة هامة تستحق الإشادة والتقدير تدخل بها البنوك ومصر مرحلة جديدة في اقتصادها ومستقبلها.

كما أكد وزير الاوقاف أن المجتمع المصري بخير وسيظل بخير بقيادته الرشيدة، وبأبنائه الأوفياء، وبمؤسساته الوطنية التي تُثبت وقت الشدائد والمحن وعيا وصلابة وحسا وطنيا في آن واحد.

وقال وزير الأوقاف إن قواتنا المسلحة، وأزهرنا الشريف، والكنيسة المصرية، وقضاؤنا الشامخ، ومؤسساتنا المالية، وسائر المؤسسات الوطنية تثبت دائما أنها عند مستوى المسؤولية، ولديها القدرة على مواجهة التحديات، واقتحام الصعاب مهما كان حجمها.

وكان وزير الأوقاف قام في وقت سابق بزيارة موقع العمل بقناة السويس الجديدة والتقي بالعاملين في المشروع والقى خطبة الجمعة ولأول مرة في الموقع.

كما قرر وزير الأوقاف تخصيص أفضل أئمة الوزارة لإلقاء خطب الجمعة أسبوعيا في موقع عمل القناة وإهداء عدة مصاحف وكتب دينية للعاملين به.