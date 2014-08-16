اليوم .. الصحة تعلن قواعد استخدام عقار “سوفالدى” لعلاج فيروس سى

تعلن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، اليوم السبت، القواعد العلاجية النهائية لعقار سوفالدى، لعلاج مرضى فيروس سى، فى مؤتمر صحفى يعقب اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للكبد، المكونة من 100 أستاذ متخصص فى علاج أمراض الكبد، للتصويت على القواعد بشكل نهائى.

وتم وضع القواعد العلاجية، المقرر التصويت عليها اليوم، فى اجتماع ضم 7 من كبار الأساتذة المتخصصين، وهم الدكتور شريف عبد الفتاح، أستاذ الكبد بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور شكرى حنتر، أستاذ الكبد بطب القاهرة، ود. أبو الدهب السحلى أستاذ الكبد بطب القاهرة، والدكتور على مؤنس، أستاذ الكبد بطب عين شمس، والدكتور سهام عبد الرحيم أستاذ الكبد بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد مدحت نصر، أستاذ الكبد بطب أسيوط، كما ضم الاجتماع أيضا ممثلين عن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، على رأسهم الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة، والدكتور جمال عصمت، والدكتور منال حمدى السيد، والدكتور مجدى الصيرفى والدكتور أيمن يسرى.

وتشمل النقاط التى تمت مناقشتها بالاجتماع، الحالات المرضية التى تحتاج للعلاج بعقار سوفالدى، مع وضع الأولوية لمرضى تليف الكبد بدون وجود فشل كبدى، كذلك الجرعات المحددة للعلاج وفترة تناول العقار والعقاقير التى يتم تناولها بجانب عقار سوفالدى، حيث من المنتظر أن تتراوح مدة العلاج من 3 إلى 6 أشهر، وتصل تكلفة الكورس العلاجى الكامل إلى 13 ألف جنيه.

ومن المنتظر فتح باب التسجيل أمام المرضى للحصول على العقار، بمراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، سبتمبر المقبل، على أن يبدأ طرح العقار فى 8 مراكز من أصل 26 مركزا تابعا للجنة، وذلك لحين تدريب كل الأطباء على القواعد العلاجية للعقار، مع تزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة.