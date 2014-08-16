«برهامي» يحدد 9 وصايا للزوجة لتبعد زوجها عن مشاهدة «الأفلام الإباحية»

نقلت صحيفة «الراي» الكويتية، السبت، مجموعة من النصائح قدمها الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، للزوجة كي تتمكن من إبعاد زوجها عن مشاهدة الأفلام الإباحية.

وأشارت الصحيفة أن الدكتور برهامي، حدد نصائحه بـ«9» خطوات تساعد الزوجة على القضاء على انشغال زوجها ومداومته بمشاهدة المقاطع الإباحية، وأوضحت الصحيفة أنه تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: أولى النصائح أن تجعل الزوجة هدفها الرئيس في الحياة إصلاح زوجها، والبحث عن طرق مفيدة تجعله لا ينظر إلى ما حرم الله.

والثانية: أخذ الزوجة وعدًا من زوجها بعدم مشاهدة تلك المشاهد الإباحية، وترقب لحظة صفاء للحصول على هذا الوعد، وأن تخبره بثقتها بوعده، والحرص على عدم الحديث معه في الأمر مرة أخرى، حتى لو نكث عهده فلا تظهر له أنها فهمت ذلك، بل تحافظ على أن يكون الأمر مستترًا.

وثالثة الوصايا: أن تساعد الزوجة زوجها على تقوية إيمانه، وأن تستخدم عقلها في معرفة من يحبهم زوجها من الصالحين ومن الدعاة ومن الأهل، وتعمل على تقوية علاقته.

وتتضمن النصيحة الرابعة، أن تجتهد الزوجة في أن تملأ عليه وقته حبّا ودلالا وأنوثة ظاهرة له في إطار سعادة غامرة يشعر بها، وكيف أنه كان محرومًا منها، وتتغزل فيه وتخبره بمدى سعادتها به زوجًا.

أما خامس وصايا «برهامي» للزوجة، فهي أن تمدح كل خير في زوجها، خصوصا صلاحه وتقواه، وسادسها أن تجتهد الزوجة في عدم النوم قبل زوجها ولا تدعه مع الحاسوب.

وتشير النصيحة السابعة، إلى أن تجعل الزوجة مفتاح الحاسوب آية قرآنية، وإضافة بعض البرامج التي تذكر زوجها كل فترة بآية أو حديث أو ذِكر.

وثامنها أن تكون قدوة له في الخوف من الله والحرص على طاعته، مختتما بالتاسعة: أن تكثر الزوجة من الدعاء لزوجها وألا تفقد الأمل.