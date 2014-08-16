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وزارة الصحة التركية تصدر تقريرًا شاملًا عن حالة الجرحى الفلسطينيين

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وزارة الصحة التركية تصدر تقريرًا شاملًا عن حالة الجرحى الفلسطينيين وزارة الصحة التركية تصدر تقريرًا شاملًا عن حالة الجرحى الفلسطينيين

تركيا

أصدرت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تقريرا حول الحالة الصحية للجرحى الفلسطيينيين الذين يعالجون بعدد من المستشفيات في العاصمة أنقرة، ومدينة اسطنبول.

وأوضح التقرير أن عددا من الجرحى يعانون كسورا، وفقد أنسجة، فضلا عن إصابات لها علاقة بالرضوض والكدمات، مشيرة إلى أن 17 من الجرحي يواصلون العلاج في مستشفى الدولة بـ«يني محلة» و2 في مستشفى «أتاتورك» التعليمي، و3 آخرون في مستشفى «ديش قابي» التعليمي أيضا، وجميعها مستشفيات بالعاصمة التركية.

وأوضح التقرير أن السلطات المعنية قامت بتشكيل «مجموعة أزمة» مكونة من 5 أشخاص، لمتابعة عملية إحضار الجرحى الفلسطينيين إلى تركيا، بدءً من خروجهم من مطار «تل أبيب» وحتى إخضاعهم للعلاج في المستشفيات التركية المختلفة.

ولفت التقرير إلى أنه في الـ11 من الشهر الجاري، تم إحضار 4 جرحى إلى مستشفى «أتاتورك» التعليمي بأنقرة، وفي اليوم الثاني 12 أغسطس، وصل إلى تركيا 3 جرحى بطائرة عن طريق القاهرة، إلى مدينة اسطنبول، وتم إيداع الجرحى في مستشفى بَنديك التعليمي، وفي يوم 13 من الشهر ذاته، تم إحضار 18 جريحا من بينهم 5 أطفال على متن طائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية، دخل منهم 17 جريحا إلى مستشفى «يني محلة» بالعاصمة.

وأوضح التقرير أن شابا يبلغ من العمر 24 عاما، أحد الثلاثة الذين حضروا إلى تركيا في الـ12 من الشهر الجاري، قد تم شفائه، في حين يواصل الاثنان الآخران اللذان أتيا معه في نفس اليوم، علاجهما في مستشفى «بنديك» باسطنبول، ويعاني أحدهما من رضوض في العنق، والآخر به إصابة بالذقن.

 

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