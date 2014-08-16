مقرب من نبيل العوضي: الشيخ لم تعرض عليه الجنسية القطرية

قال مشاري العنزي، المقرب من الداعية الكويتي نبيل العوضي، لـصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن «الشيخ نبيل العوضي لا يزال في الكويت ولم يغادرها منذ أواخر شهر رمضان المبارك».

وأضاف «العنزي»، «مخرج البرنامج التلفزيوني للشيخ نبيل العوضي، أن «العوضي لم تعرض عليه الجنسية القطرية»، وقال إن الشيخ ينتظر نشر قرار سحب الجنسية الذي صدر بحقه في الجريدة الرسمية حتى يأخذ صفة النفاذ، وإن الحديث عن اتخاذ إجراءات قبل ذلك أمر سابق لأوانه.

وأوضح أن «الخطوة التي قد يلجأ لها نبيل العوضي هي الوسطاء والشفعاء لحل مشكلة سحب الجنسية الذي صدر بحقه يوم الثلاثاء الماضي».

وكانت الحكومة الكويتية، قررت مساء الإثنين الماضي، سحب الجنسية من الداعية الإسلامي، نبيل العوضي، ومعه عشرة آخرون، ويأتي قرار سحب الجنسية منه بتهمة إثارة البلبلة، وللحفاظ على الأمن القومي للبلاد، بحسب تفسير مجلس الوزراء.