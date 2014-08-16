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بالصور .. إبطال مفعول قنبلة يدوية داخل محطة محولات كهرباء بالمنوفية

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بالصور .. إبطال مفعول قنبلة يدوية داخل محطة محولات كهرباء بالمنوفية بالصور .. إبطال مفعول قنبلة يدوية داخل محطة محولات كهرباء بالمنوفية


>تمكن خبراء المفرقعات بمحافظة المنوفية من إبطال مفعول قنبلة يدوية داخل محطة محولات كهرباء شبين الكوم القديمة بطريق ” شبين الكوم – طنبدى ” تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بوجود جسم غريب داخل سور محطة محولات كهرباء شبين الكوم القديمة طريق شبين الكوم طنبدى .

تم الانتقال وبفحص الجسم بمعرفة مفتشى المفرقعات تبين أنه عبارة عن ماسورة بلاستيك قطرها بوصة مغلفة بطبة من الطرفين بداخلها بارود اسود يخرج منها فتيل إشتعال قام مجهولون بالقائها داخل المحطة وتم التعامل معها وتفكيكها وإبطال مفعولها .

كما تلقى مدير الامن بلاغا من شرطة النجدة بوجود جسم غريب أمام نقابة التطبيقين بالبر الشرقى بشبين الكوم بالقرب من سجن شبين الكوم العمومى وتم إخلاء المنطقة وعمل كردون وفحص الجسم وتبين أنه عبوة هيكلية عبارة عن 2 ماسورة بلاستيك مثبت عليها منبه ويخرج من كل ماسورة 2 سلك ومثبت بمنبه وخلوها من ثمة اى مواد متفجرة وسلبية البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة .

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