السنة التحضيرية بجامعة حائل تدعو 6 آلاف طالب وطالبة لاختبارات تحديد المستوى

بعثت عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل أكثر من 6 آلاف رسالة لطلابها وطالباتها الجدد وذلك لتحديد مواعيد اختبار تحديد المستوى وحضور البرنامج التعريفي للسنة التحضيرية بدءا من الأحد 28 شوال.

وسيتضمن البرنامج التعريفي للسنة التحضيرية إضافة إلى اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية، لقاء الطلاب مع الدكتور عيد بن محيا الحيسوني عميد السنة التحضيرية والطالبات الدكتورة شيخة ثاري الرشيدي المشرفة على وكالة السنة التحضيرية كما سيتم في البرنامج تعريف الطلاب والطالبات بمرشديهم الأكاديميين، كما ستقدم عمادة السنة التحضيرية عرضا مرئيا للطلاب والطالبات عن النظام الأكاديمي الإلكتروني الذي تم تطويره في العمادة، ويطبق إلكترونيا لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية كما سيتعرف الطالب على جدوله الدراسي وكذلك جدول الاختبارات النهائية الخاصة بالطالب.

من جانبه أكد الدكتور عيد الحيسوني عميد السنة التحضيرية أن العمادة ومن خلال تطبيقها للنظام الأكاديمي الإلكتروني تختصر الوقت والجهد على الطلاب وتمهد الطريق للطلبة لمواصلة مسيرتهم الجامعية بيسر وسهولة مشددا على ضرورة التقيد بالوقت المحدد في الرسائل المرسلة لكل طالب وطالبة.