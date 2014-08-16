مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة يدعو المتخصصين لنشر بحوثهم

دعا مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الباحثين، والمتخصصين للمشاركة في نشر بحوثهم في مجلة المركز، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن المركز بشكل دوري كل أربعة أشهر، يشرف عليها هيئة تحريرية علمية متخصصة، تضم نخبة من المتخصصين، في مختلف المجالات العلمية.

وأكد مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور صلاح سلامة أن المركز كما يحفظ حقوق الباحثين العلمية ويوثق لجهودهم، يقدم كذلك مكافآت تصل إلى 15 ألف ريال في رسائل الدكتوراه المتعلقة بالسيرة النبوية أو بتاريخ وتراث المدينة المنورة، وذلك وفق الآلية التي يعتمدها المركز لكل دراسة، وبحث ينشر عبر قنوات المركز المتعددة.

وأضاف الدكتور سلامة أن المركز حريص في ذات السياق على استقطاب الدراسات، والرسائل العلمية المتعلقة بالسيرة النبوية، وبتاريخ المدينة المنورة، والتي عادة ما تنتجها الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة، ويضمن لها انتشار واسع عبر جميع قنواته التواصلية بما فيها بوابة المركز الإلكترونية التي ستدشن قريبا.

يذكر أن مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة يمثل وقف خيري، يعنى بتراث المدينة المنورة الحضاري، من حيث جمعه من مختلف اللغات، وتحقيق المخطوط منه، ونشر البحوث والدراسات عن المدينة المنورة. وقدم المركز حتى الآن عشرات الدراسات والبحوث والمؤلفات المحققة، والمتعلقة في تاريخ المدينة المنورة التي شارك فيها باحثون من داخل المركز وخارجه.